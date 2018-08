Dit is ’s werelds grootste tomatenveldslag

In het Spaanse dorpje Buñol, zo'n veertig kilometer ten westen van Valencia, staat vandaag de 'Tomatina', de grootste tomatenveldslag ter wereld, op het programma. Het feest is dit jaar aan zijn zeventigste editie toe en trekt telkens opnieuw duizenden toeristen, sommige zelfs uit Japan, Koeweit of de Fiji-eilanden. In minder dan een uur wordt 150 ton tomaten herleid tot een gigantische gazpacho.

De 'Tomatina' was in 2012 nog goed voor 45.000 deelnemers. Dit jaar heeft Buñol, een dorp van 9.000 inwoners, dat aantal beperkt tot 22.000.

De traditie zou geboren zijn in 1945 toen enkele jongeren op een markt ruzie zochten omdat ze aan een lokale optocht wilden deelnemen. Ze stonden in de buurt van een groentekraam en stalen tomaten om die naar de optocht te gooien. Het jaar daarop werd het ritueel herhaald, om al gauw een traditie te worden.

Samen met de San Ferminfeesten en de bijhorende stierenrennen in Pamplona behoort de "Tomatina" tot de internationaal bekendste feesten van Spanje.