"Dit resultaat kan niemand betwisten"

De separatistische ex-minister-president van Catalonië, Carles Puigdemont, zei gisterenavond in Brussel dat het separatistische kamp een overwinning heeft behaald bij de Catalaanse verkiezingen. Hij benadrukte dat het "een resultaat (is) dat niemand kan betwisten".

De Spaanse eerste minister Mariano "Rajoy heeft de stembusslag die hij zocht, verloren", zei Puigdemont. Hij sprak in Brussel een groep Catalaanse separatistische militanten en Vlaams-nationalistische sympathisanten toe. Het feit dat het separatistische kamp de meerderheid behoudt, is "een klap voor Rajoy", jubelde Puigdemont.

Hoewel de separatistische partijen in zetels een nipte meerderheid behaalden in het Catalaanse parlement, is de liberale partij Ciudadanos de grootste partij van Catalonië. Die partij verzet zich tegen een afscheuring van Catalonië, maar kan geen meederheid vormen.

Een woordvoerder van de Europese Commissie reageerde al dat het standpunt van Europa over Catalonië "niet zal veranderen".