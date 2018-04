Dit kan je in je vrije tijd doen in Noord-Korea

Onze journalist Robin Ramaekers probeerde ook vandaag een inkijk te krijgen in het afgeschermde land Noord-Korea. In de hoofdstad Pyongyang kan je je kostelijk vermaken, althans voor de gelukkigen die het zich kunnen permitteren.

Wie het zich kan veroorloven kan zich in Noord-Korea vermaken in een dolfinarium, een dino-museum, een pretpark of zelfs een overdekt tropisch zwemparadijs.

“Dankzij de grote Maarschalk Kim Jong-un werd dit geweldige dolfinarium gebouwd. Elke keer dat ik hier kom voel ik de evolutie naar een meer en meer beschaafde en moderne maatschappij”, zegt een student.

Op deze manier wil Noord-Korea tonen aan de wereld dat het niet alleen op vlak van raketten mee doet met ‘de grote jongens’.