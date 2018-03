Dit is het recept van Nutella

Een pot Nutella bestaat voor de helft uit suiker. Dat heeft de Italiaanse producent Ferrero zelf bekendgemaakt, schrijft Het Laatste Nieuws. Volgende week wordt er een nieuwe campagne op gang getrapt waarbij de oorsprong en de ingrediënten worden onthuld. Met het motto “We draaien niet rond de pot”, willen ze de consument de exacte samenstelling communiceren.

Een pot chocopasta van Nutella bestaat voor de helft uit suiker, 20 procent palmolie, 13 procent hazelnoten, 8,7 procent melkpoeder en 7, 4 procent cacao. “We maken nu eenmaal een genotsproduct en geen dieetproduct", klinkt het.

Palmolie

Ferrero kreeg al heel wat kritiek over zich heen omdat er veel palmolie in de chocopasta zit. Palmolie is een verzadigd vet dat de choco een smeuïge textuur geeft. Het zou het risico op hart-en vaatziekten vergroten.

“Niet elke dag”

De kwaliteitsmanager van Ferrero benadrukt dat een gevarieerde voeding belangrijk is. “We raden aan om niet elke dag een boterham met chocoladepasta te eten", klinkt het.