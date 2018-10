Dit is het grootste standbeeld ter wereld

In India is het grootste standbeeld ter wereld eindelijk klaar. Het 183-meter hoge beeld is opgedragen aan de Indische advocaat en politicus Vallabhbhai Patel, die India mee naar de onafhankelijkheid leidde. Het standbeeld is twee keer zo groot als het Vrijheidsbeeld in de New York Bay. Morgen wordt het beeld officieel ingehuldigd door premier Narendra Modi.

Het bouwwerk is opgedragen aan de Indische Patel en kijkt uit op de Sardar Sarovar Dam aan de Narmadarivier. Het beeld kreeg de toepasselijke naam ‘Statue of Unity’. In het standbeeld wordt een museum opgetrokken en in de borst van het standbeeld wordt een dek gebeiteld waar toeristen kunnen genieten van het spectaculaire uitzicht.