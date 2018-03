Dit is held van Trèbes

Een Franse luitenant-kolonel heeft een heldendaad uitgevoerd om de gijzeling in de supermarkt in Trèbes tot een goed einde te brengen. Hij vroeg de gijzelnemer om te mogen wisselen met een gegijzelde. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft de man een held genoemd. Volgens BFMTV gaat het om luitenant-kolonel Arnaud Beltrame.

Rond elf uur vanmiddag drong Redouane Lakdim, een 26-jarige Fransman van Marokkaanse afkomst, een supermarkt binnen in Trèbes in Zuid-Frankrijk. Hij doodde er meteen twee personen, een werknemer en een klant. De andere klanten en werknemers konden ontsnappen, behalve één persoon.

Daarna stelde een Franse luitenant-kolonel een heldendaad. Hij stelde voor om te wisselen met de gegijzelde. Vrijwillig ging hij dus de supermarkt binnen. Daar aangekomen legde hij zijn gsm op tafel. Op die manier konden de agenten buiten de situatie binnen meevolgen.

Zwaargewond

"Ik prijs de moed van de luitenant-kolonel, hij is een echte held", zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken, geérald Collomb op een persconferentie. "Hij is zwaargewond en nam de plaats in van een gijzelaar."

Toen de agenten buiten schoten hoorden aan de andere kant van de lijn, vielen ze de supermarkt binnen en doodden ze de terrorist. De agent raakt zwaargewond.

Foto: HLN