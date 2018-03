Dit gebeurde er vandaag in Trèbes

Bij een aanslag in een Franse supermarkt zijn vanmiddag twee doden gevallen. De schutter, een aanhanger van IS, werd door de ordediensten neergeschoten en overleed. IS eiste de aanslag op. Eerder vandaag had de schutter vier agenten neergeschoten en een auto gecarjackt. Ook daarbij viel één dode.

De schutter Redouane Lakdim, een 26-jarige man van Marokkaanse afkomst, is een aanhanger van IS. Hij schoot vanochtend vier agenten neer in Carcassonne, één agent raakte zwaargewond en vecht nog voor zijn leven. Daarna vluchtte hij en carjackte een auto. De passagier werd doodgeschoten, de bestuurder overleefde maar is eveneens zwaargewond.

Gijzeling

Met de gestolen wagen reed de schutter naar supermarkt Super U in Trèbes, waar hij urenlang verschillende mensen gijzelde. Bij die gijzeling vielen twee doden, enkele anderen raakten zwaargewond. Bij zijn inval in de supermarkt riep de man “Allahu Akhbar”.

Volgens Franse media zou de man geëist hebben dat terrorist Salah Abdeslam zou worden vrijgelaten. Bij een inval van de politie werd de man gedood.

IS eist op

Kort na 16 uur eiste terreurorganisatie IS de aanslag op. “De dader is een soldaat van de Islamitische Staat", zo meldt IS-kanaal Amaq. De gijzelnemer voerde zijn aanvallen uit "in antwoord op de oproep om coalitielanden te treffen", klinkt het nog. Het gaat dan om landen die meedoen aan de door de VS geleide coalitie tegen de groep in Irak en Syrië.

Macron

Eerder vandaag had de Franse president Emmanuel Macron vanuit Brussel een verklaring afgelegd. "Ik zal binnen enkele uren in Parijs zijn om het geheel van de te nemen maatregelen te volgen en coördineren", aldus Macron, net voor de ontknoping van de gijzeling. De gijzelnemer is gedood door de ordediensten net na de uitspraken van de president.

Macron verzekert de inwoners van Trèbes nog van de solidariteit en mobilisatie van de staatsdiensten en de ordehandhavers. Die laatsten zijn "heel snel en gecoördineerd" tussenbeide gekomen. Volgens de president zal de procureur van Parijs, François Mollins, "alle elementen met betrekking op het begin van dit onderzoek" vrijgeven zodra dat mogelijk is.

Medeleven

Uit solidariteit met de slachtoffers van de aanslag die vandaag plaatsvond in Trèbes, zal de stad Antwerpen het stadhuis vanaf morgen tot en met maandag 26 maart uitlichten in de Franse vlag, telkens vanaf twintig uur tot middernacht.

Bovendien worden de vlaggen aan het stadhuis gedurende drie dagen halfstok gehangen

