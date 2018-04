Dit doet Queen Elizabeth voor 92ste verjaardag

De Britse koningin Elizabeth viert morgen haar 92ste verjaardag en doet dat met een concert van enkele popsterren. Ze zakt ’s avonds af naar de Royal Albert Hall in Londen waar ze een concert met onder meer Craig David, Tom Jones, Kylie Minogue en Sting zal bijwonen.

Niet veel 92-jarigen zouden kiezen voor een popconcert als verjaardagsfeestje; De BBC zal het concert live uitzenden, mogelijk wordt de Queen vergezeld van enkele familieleden maar daarover werd niets bekendgemaakt.

Of Elizabeth haar verjaardag in de namiddag met haar familie zal vieren, wil het paleis niet bekendmaken. Officieel wordt de Queen haar verjaardag gevierd in juni tijdens de parade ‘Trooping the Color’, wanneer het weer traditioneel wat beter is.

Queen Elizabeth is de oudste regerende vorst die nog in leven is. Sinds de dood van de Thaise koning Bhumibol is ze ook de langst regerende vorst ter wereld.