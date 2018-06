Disney-topman stapt op na beschuldigingen seksuele intimidatie

De artistiek leider van Disney Animation, John Lasseter, stapt op na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Disney laat in een persbericht weten dat de 61-jarige Lasseter tot het einde van het jaar consultant zal zijn. Daarna verlaat hij de entertainmentgigant.

"John heeft een indrukwekkende carrière achter de rug bij Pixar en Disney Animation. Hij heeft de animatiesector heruitgevonden, ongelooflijke risico's genomen en originele, hoogwaardige, tijdloze verhalen verteld", aldus Robert Iger, CEO van Disney. "We zijn hem erg dankbaar voor zijn bijdrage aan de geweldige heropleving van Disney Animation Studios (...)", klinkt het.

"De afgelopen zes maanden heb ik de gelegenheid gehad om na te denken over mijn leven, carrière en persoonlijke prioriteiten", zei John Lasseter in de verklaring. "Ik heb besloten dat het einde van het jaar het juiste moment is om me te concentreren op nieuwe creatieve uitdagingen”, aldus Lasseter.

"Vertrouwen en respect"

John Lasseter kondigde in november aan dat hij een sabbatical van zes maanden nam na ongepast gedrag tegenover werknemers van het bedrijf. De regisseur van "Toy Story" en "Cars" verontschuldigde zich en gaf toe dat hij gefaald heeft om een cultuur van "vertrouwen en respect" in zijn studio's te creëren.