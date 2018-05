Diplomatieke rel tussen VS en Frankrijk

Frankrijk reageert afkeurend op de uitspraken van Donald Trump over de aanslagen van 2015 in Parijs. Volgens de Amerikaanse president zouden er minder slachtoffers gevallen zijn als ze gewapend waren geweest. "Frankrijk vraagt respect voor de slachtoffers", luidt het zondag in Parijs.

"Niemand heeft wapens in Parijs. Niemand. En we herinneren allemaal hoe er 130 mensen (gedood werden) en veel mensen vreselijk, vreselijk gewond werden", verklaarde Trump gisteren tijdens een toespraak voor de NRA, de invloedrijke wapenlobby in de VS.

En die uitspraken worden niet in dank afgenomen bij onze zuiderburgen. "Frankrijk keurt de uitspraken van president Trump sterk af en vraagt uitdrukkelijk respect voor de slachtoffers", reageert de woordvoerster van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken Agnès von der Mühll.

Oorlogswapens

"De vrije wapendracht in de samenleving betekent geen bescherming tegen terroristische aanslagen. Ze kan zelfs het organiseren ervan vergemakkelijken." Volgens de woordvoerster is Frankrijk trots dat het een land is waar de aanschaf en het bezig van vuurwapens strikt gereglementeerd is. Ze benadrukte nog dat de aanslagen in Parijs vanuit het buitenland gepland werden en gecoördineerd en uitgevoerd werden met "oorlogswapens".

Ook François Hollande, die Frans president was tijdens de aanslagen in 2015, heeft de uitspraken van Trump uitdrukkelijk verworpen. "Donald Trumps beschamende opmerkingen en schaamteloze aanstellerij zeggen veel over hoe hij over Frankrijk en zijn waarden denkt. De vriendschap tussen de volken zal niet aangetast worden door zijn gebrek aan respect en woede", aldus Hollande op Twitter.