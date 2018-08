Dierenasiel ontruimd voor brand, katten blijven achter

Enkele katten bleven achter in een dierenasiel dat voor de bosbranden in Californië moest ontruimd worden. Gelukkig konden ze toch nog gered worden, maar dat had heel wat voeten in de aarde.

Omwille van de hevige bosbranden die er al weken heersen, moest een dierenasiel in Californië volledig ontruimd worden. De politie hielp de medewerkers om alle dieren naar buiten te halen. Enkele katten waren echter, door de snelheid waarmee alles moest gebeuren, achtergebleven in het asiel.

Een vrijwilliger snelde na de evacuatie de achtergelaten dieren ter hulp en rende zonder toestemming van politie of hulpdiensten naar binnen. Pas wanneer de politie de situatie weer veilig achtte, kon iedereen gered worden. De zestig dieren uit het asiel werden in een gastgezin ondergebracht.