Deze wormen overleefden 40.000 jaar in ijs

Wetenschappers hebben wormen uit de Siberische permafrost gehaald die 40.000 jaar oud zijn. Na een paar weken in het labo kwamen twee wormen weer tot leven.

De Siberische permafrost is een ijslaag, waar al vaker organismen werden uitgehaald. Maar het is de eerste keer dat organismen, in dit geval wormen, na 40.000 jaar weer tot leven komen.

In totaal haalden de wetenschappers zo een driehonderd monsters uit de ijslaag. Die werden in het labo ontdooid. Na enkele weken konden twee wormen opnieuw bewegen en eten.

De ontdekking van de biologen is een grote stap, maar betekent anderzijds ook dat het mogelijk is dat ook andere organismen, zoals virussen, kunnen overleven.