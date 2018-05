Deze vrouw trouwt nu al in Windsor

Het stadje Windsor staat op z´n kop voor het huwelijk van prins Harry en Meghan morgen, maar ook het dagelijkse leven gaat er voort. Karen Lewis, een vrouw uit Windsor, trouwt er vandaag, maar wat ze niet verwacht had, was dat ze overspoeld zou worden door de wereldpers. “Wij waren eerst! We hebben vorig jaar ons huwelijk al geboekt.”

Windsor, waar prins Harry en Meghan morgen zullen trouwen, stroomt vol toeristen en fans van het koningshuis. De veiligheidsdiensten zijn massaal aanwewig en wegen worden afgesloten. Te midden van al die chaos gaat ook het dagelijkse leven in Windsor gewoon voort. Karen Lewis wacht op haar toekomstige man aan het bureau van burgerlijke stand. “Dit is fantastisch. We hebben een jaar geleden geboekt en wisten niet dat dit ons te wachten stond”, zegt ze.

Ze vindt het helemaal niet erg dat Windsor zo op z´n kop staat. “We zijn grote fans van het koningshuis en zullen het morgen volgen op televisie. Ik ben heel zenuwachtig, maar Windsor ziet er fantastisch uit en de sfeer is goed.”