Deze Vlaamse fans jagen souvenirs in Windsor

De Vlaamse Tanja en Krista uit Tienen zakken dit weekend speciaal af naar Windsor voor het huwelijk van Harry en Meghan. Ze zijn hier met een missie: souvenirs van het paar verzamelen.

Tanja Niesten heeft thuis in Tienen een enorme collectie souvenirs en gadgets van alle Britse royals. “We komen om de sfeer op te snuiven, mensen zijn blij en uitgelaten. We zijn hier natuurlijk ook omdat ik de koninklijke familie al zo lang volg. Ik wil bij elk groot evenement zijn. Ik ben naar de begrafenis geweest van Diana, naar het huwelijk van Sophie en Edward en naar het feest voor 90 jaar koningin Elisabeth. En in oktober sta ik hier terug voor de trouw van Beatrice”, zegt Tanja.

Voor Krista is het nog maar de tweede keer dat ze een koninklijk huwelijk meemaakt. “We zijn ook naar de trouw van prins William geweest en dat was heel leuk: die sfeer en die samenhorigheid”, benadrukt Krista. “Toen we hoorden dat Harry ging trouwen, hebben we meteen naar elkaar gebeld. Ik zei: heb je het gehoord? Neem maar al vrijaf, we zoeken al een hotel.”

Tanja is een echte verzamelaar van gadgets van de royals. “Ik heb thuis een heel museum van souvenirs. Iedere keer dat er een nieuw lid van de koninklijke familie bijkomt, moet ik terugkomen voor nieuwe souvenirs”, zegt Tanja. “Ik heb borden, tassen, dienbladen, magneten, je kan het zo gek niet bedenken. Misschien kan ik binnen een aantal jaar een tentoonstelling openen”, lacht ze.