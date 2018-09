In de Franse hoofdstad Parijs kunnen vrouwen terecht in taxi's voor en door vrouwen. Veel vrouwen voelen zich onveilig of geïntimideerd als ze enkel met een mannelijke chauffeur in de auto zitten. Om die reden kan je nu met een speciale app een vrouwentaxi bestellen. In de wagen zijn flesjes water en make-upproducten te vinden.