In deze steden staat u het langst in de file

Van alle steden ter wereld sta je in Los Angeles het langst in de file. Dat blijkt uit het jaarlijkse file-onderzoek van het databureau INRIX bij 1.360 steden uit 38 landen. Anders dan je misschien zou denken, zijn we in ons land nog niet zo slecht af: Brussel is de filerijkste stad van België, maar staat wereldwijd pas op plaats op 101. In totaal staan er tien steden uit ons land in de lijst.

Een autobestuurder stond in Los Angeles in 2017 gemiddeld 102 uur, of net iets meer dan vier dagen, in de file. Daarmee doet de ‘City of Angels’ het een pak slechter dan Moskou (91 uur) en New York City (91 uur), die plaats twee en drie uitmaken.

Het slechtste land om met je auto in steden rond te rijden is de VS, dat met vier landen in de top tien het net minder goed doet dan Rusland, met drie steden.

Hoewel we vaak vinden dat we veel in de file staan , valt het in ons land nog wel mee. De Brusselaar stond vorig jaar gemiddeld 39 uur in de file, een Antwerpenaar een uurtje minder. Luik staat op plaats drie met 17 uur.

Bekijk hieronder de top tien en de Belgische steden met de meeste file:

Los Angeles (VS): 102 uur Moskou (Rusland): 91 uur New York (VS): 91 uur Sao Paolo (Brazilië): 86 uur San Francisco (VS): 79 uur Bogota (Colombia): 75 uur Londen (VK): 74 uur Magnitogorsk (Rusland): 73 uur Yurga (Rusland): 71 uur Atlanta (VS): 70 uur

(...)

101. Brussel: 39 uur105. Antwerpen: 38 uur565. Luik: 17 uur611. Gent: 15 uur