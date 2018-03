Deze Sex and the City-ster gaat in de politiek

Voormalig 'Sex and the City'-ster Cynthia Nixon heeft op Twitter aangekondigd dat ze gouverneur van New York wil worden. Ze gaat de strijd aan met huidig gouverneur Andrew Cuomo tijdens de Democratische voorverkiezingen in september.

Haar aankondiging zorgt ervoor dat de strijd tussen een openlijk lesbische, liberale activiste en een gevestigde waarde die mogelijk presidentiële ambities heeft, volop losbarst.

In een video op Twitter zegt Nixon: “We willen dat de regering opnieuw werkt”.

(Lees verder onder de tweet)

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 maart 2018

Geen 'anti-Trump-partij'

Nixon riep de Democratische partij recent nog op om te kiezen voor een sterke liberale identiteit eerder dan zich te profileren als ‘anti-Trump-partij’.

De 51-jarige moeder van drie is een medestander van de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio, die al vaker in de clinch ging met Cuomo over verschillende thema’s.

Momenteel is Cuomo wel torenhoog favoriet om de verkiezing te winnen. Volgens een poll van Siena College haalt hij het met met 66 procent tegenover negentien procent voor Nixon.