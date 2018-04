Deze satelliet gaat op zoek naar planeten

Vanop Cape Canaveral in Florida is gisterenavond een satelliet van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA gelanceerd. Die satelliet zal op zoek gaan naar planeten buiten ons zonnestelsel waarop leven mogelijk is.

De lancering was eigenlijk al voor maandag gepland, maar werd uitgesteld om bijkomende tests uit te voeren op het navigatiesysteem van de raket. Om 18.51 uur lokale tijd (00.51 uur Belgische tijd) werd de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uiteindelijk gelanceerd met een Falcon 9 van SpaceX.

Een uur na de lancering was de satelliet succesvol in een baan rond de aarde gebracht, liet de Amerikaanse raketbouwer op Twitter weten.

Successful deployment of @NASA_TESS to a highly elliptical orbit confirmed. pic.twitter.com/y9CS82cj9N — SpaceX (@SpaceX) 18 april 2018

Op zoek naar planeten

TESS, de opvolger van de Kepler-satelliet, is uitgerust met vier camera's en zal de komende twee jaar 200.000 sterren observeren op zoek naar exoplaneten. Die zal de telescoop kunnen waarnemen door het licht dat ze blokkeren in hun baan rond de sterren.

De missie kost rond de 200 miljoen dollar. Vanaf 2019 zal NASA naar verwachting de eerste verwerkte resultaten publiceren.