Deze man verloor vrouw en 2 achterkleinkinderen in bosbrand

Ed Bledsoe uit Californië is zijn vrouw en twee achterkleinkinderen verloren in de bosbranden. Hij belde met zijn achterkleinzoon tot die stierf. “Hij bleef maar zeggen ‘Kom ons halen’”, vertelt de man aangeslagen aan CNN. De bosbranden in Californië eisten al zeker vijf levens.

De vrouw en de twee kleinkinderen van vier en vijf jaar oud werden verrast in hun huis door de oprukkende vlammenzee. “Ik heb nog met mijn achterkleinzoon gebeld tot hij stierf”, vertelt de man. Hij overleefde de bosbranden omdat hij niet thuis was.

“’Kom ons halen’, bleef hij maar zeggen. Ik zei dat ik onderweg was”. Maar Ed Bledsoe raakte niet meer tot bij zijn familie. Hij werd tegengehouden door de hulpdiensten, omdat het te gevaarlijk was.

Verwoest

Het vuur verspreidde zich zo snel in de regio dat een oproep om te evacueren voor sommigen te laat kwam. De bosbranden in Californië woeden nu al acht dagen. Zeker 38.000 mensen werden uit hun huis gehaald. In de Verenigde Staten is dit jaar al anderhalf miljoen hectare natuur verwoest door branden.

