Is deze foto nu al het beeld van 2018?

Het beeld wordt her en der nu al dé foto van het jaar genoemd: de ‘spontane ontmoeting’ op de G7-top die de Duitse bondskanselier Angela Merkel deelde op Instagram. De moeilijke sfeer op de top in Canada kon niet beter worden geschetst dan door de foto van de Duitse fotograaf Jesko Denzel. Al blijft het de vraag of een momentopname echt de realiteit kan vatten: elk land postte een foto van het moment vanuit een ander perspectief.

Denzel drukte op precies het juiste moment af. In het midden zie je Merkel, voorovergebogen. Naast haar de Franse president Emmanuel Macron en de Japanse premier Shinzo Abe. Zij staan aan een kant, aan de andere kant zit de Amerikaanse president Donald Trump. Met de handen gekruist voor zich. Zijn blik verraadt dat hij allesbehalve onder de indruk is. De spanning op de G7-top, die Trump vroegtijdig verliet, is perfect voelbaar.

Juiste interpretatie?

Maar interpreteren we deze foto wel correct? Ondertussen hebben verschillende staatsleiders foto’s getweet vanuit een ander perspectief. Daarop is de spanning en verdeeldheid iets minder voelbaar.

(Lees verder onder de tweet)

Just another #G7 where other countries expect America will always be their bank. The President made it clear today. No more. (photo by @RegSprecher) pic.twitter.com/emAVNqRqhc — John Bolton (@AmbJohnBolton) 9 juni 2018

Amerikaans nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, die ook op de foto staat, is kritisch voor de andere landen. “Opnieuw een G7-top waarbij de andere landen verwachten dat de VS hun bank zal spelen”, tweet hij. Maar hij maakte duidelijk dat dat vanaf vandaag niet meer het geval zal zijn.

De foto van Bolton is dezelfde als die van Merkel, maar Macron en Abe toonden elk hun eigen perspectief.

(Lees verder onder de foto)

Op de foto van Macron staat hijzelf, en niet Merkel centraal. Macron lijkt de discussie te leiden.

(Lees verder onder de tweet)

Abe toont een foto waar hij naar Trump luistert. “De G7-top is afgelopen. Dit jaar wisselden we sterke meningen uit over de handel”, schrijft hij.

(Lees verder onder de tweet)

Seconda giornata qui al #G7 in Canada dove sto continuando a lavorare per rappresentare e difendere gli interessi degli italiani. Ecco un breve aggiornamento dal #G7Charlevoix: https://t.co/sGXpHhFPFt pic.twitter.com/bPQACttkkU — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 9 juni 2018

En ook de Italiaanse premier Guiseppe Conte deelde een foto. “Tweede dag van de G7-top, waar ik verder werk om de Italiaanse belangen te vertegenwoordigen en verdedigen”, schrijft hij.

Bekijk ook: