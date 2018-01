Deze bestemmingen mijd je dit jaar best

Voor de veertigste editie van het Vakantiesalon in Antwerpen heeft de organisatie enkele landen opgesnord die in 2018 niet zullen uitblinken als vakantiebestemming. Het gaat onder meer om landen die in oorlog zijn, overdreven veel toeristen over de vloer krijgen of gevaarlijk zijn door de lokale politiek of bendes. Vakantiesalon stelt wel telkens een beter alternatief voor.

Geen democratie

Noord-Korea: het hoeft niet te verbazen dat Noord-Korea geen vakantieparadijs is. Het regime laat maar zeer weinig buitenlanders toe. De democratie is er volledig weg. Goede alternatieven in de buurt zijn Japan, Taiwan en Zuid-Korea.

Te druk

Barcelona: net als Amsterdam en Venetië is het in Amsterdam zo druk geworden dat zelfs de inwoners aan toeristen vragen om weg te blijven. Een goed alternatief is Tirana, de hoofdstad van Albanië, Lissabon en Sevilla zijn ook een bezoekje waard.

Verwoest

Barbuda: na de hevige herfststormen is het Caribische eiland Barbuda haast volledig verwoest. Hoewel er hard gewerkt wordt aan een heropbouw zal het voor toeristen onmogelijk zijn het eiland te bezoeken. Wel mogelijk zijn cruises naar het gebied.

Teveel lawaai

Macao: teveel lawaai houdt mensen weg uit de voormalige Portugese kolonie, dichter bij huis heeft Monaco hetzelfde probleem. Wie echt stilte wil, gaat best naar Mongolië, Australië of Namibië.

Oorlog

Oorlogslanden zoals Afghanistan, Libië, Mali, Syrië en Jemen zijn ook geen aanraders voor toeristen. De kans op oorlog is het kleinst in Costa Rica en Mauritius, die landen hebben zelfs geen leger.

Onveilig

Honduras, Venezuela en Belize zijn gevaarlijk omdat er enorm veel mensen vermoord worden. Wil je dat risico beperken, dan blijf je best in Europa of zak je af naar Japan, Brunei of Singapore.

Open minded

Alleenreizende vrouwen krijgen geen visum voor Saoedi-Arabië maar ook India, Pakistan, Brazilië en heel wat Afrikaanse landen zijn geen aanraden voor vrouwen. Vrouwonvriendelijke landen zijn ook niet aan te raden voor holebi’s, zij zijn het veiligst in Europa of Canada.

Vervuilde lucht

Het Iraanse Zabol, New Delhi in India of Skopje, de hoofdstad van Macedonië zijn gekend om hun vervuilde lucht. Niet meteen plaatsen waar je je vakantie wil doorbrengen. De meest zuivere lucht vind je in Australië Nieuw-Zeeland of Scandinavië.

Compenseer je vervuiling

Reizen gaat gepaard met heel wat luchtvervuiling maar reisorganisaties hebben vaak een compensatieprogramma of bieden alternatieven voor vervuilende transporten. Kies voor een wandel- of fietsvakantie dichter bij huis of huur een vakantiewoning in de Ardennen of aan de kust.

Broze natuur

De Galapagos-eilanden kunnen de sloten toeristen niet meer aan en hebben sinds kort een beperking wat het aantal toegelaten toeristen betreft. Ook Macchu Pichu in Peru of een beklimming van de Mount Everest in Nepal kan niet meer voor iedereen en werd in aantal beperkt.

Het Vakantiesalon van Antwerpen vindt van donderdag 25 tot en met zondag 28 januari 2018 plaats in de hallen van Antwerp Expo.