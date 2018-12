Derde slachtoffer aanslag Straatsburg overleden

De aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg heeft een derde leven geëist. Een van de gewonden is aan zijn verwondingen bezweken, zo hebben de autoriteiten gemeld. Volgens de meest recente balans zijn daarmee bij de aanval drie doden en dertien gewonden gevallen. Vijf gewonden, onder wie iemand die hersendood werd verklaard, zijn er erg aan toe. De dader is nog steeds niet gevat.

De Franse politie heeft ondertussen een oproep gelanceerd aan iedereen met informatie over de dader van de dodelijk schietpartij in Straatburg om dat te melden. Cherif Chekatt wordt beschreven als een "normaal gebouwde" man van 1,80 meter. "Hij is een gevaarlijk individu, grijp vooral zelf niet in", wordt gewaarschuwd.