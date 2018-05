Denemarken verbiedt boerka in openbaar

Het Deense parlement heeft een wet aangenomen die het dragen van een volledige islamitische sluier (boerka of nikab) in de publieke ruimte verbiedt. De wet is aangenomen met 75 stemmen voor en 30 stemmen tegen. De wet treedt in werking op 1 augustus.

Iedereen die een kledingstuk draagt dat het gezicht verbergt in de publieke ruimte, kan beboet worden. Het gaat ook om bivakmutsen, skimaskers die het gezicht bedekken, valse baarden, maar geen beschermingsmaskers. Andere uitzonderingen zijn winterkledij zoals sjaals en kostuums en maskers voor carnaval of Halloween.

Boete

Wie een eerste keer wordt betrapt, riskeert een boete van 1.000 Deense kroon (134,37 euro). Daarna lopen de boetes op.

Volgens een rapport uit 2010 droegen tot tweehonderd vrouwen in Denemarken (een land van 5,7 miljoen inwoners) een sluier over het volledige gezicht.