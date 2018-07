Democraten willen publieke hoorzitting na 'verspreking' Trump

In de Verenigde Staten zijn de Democraten niet te spreken over de poging van president Donald Trump om terug te komen op zijn uitspraken over Rusland in Helsinki. "Hij probeert onderuit te komen van wat hij heeft gezegd. Het is 24 uur te laat en op de verkeerde plaats", reageert de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, op Twitter. Hij roept op tot een publieke hoorzitting van het team van Trump.

Trump maakte gisteren na hevige kritiek op zijn uitlatingen tijdens zijn topontmoeting van maandag in Finland met de Russische president Vladimir Poetin, een bocht van 180 graden. Hij gaf dan toch toe dat er Russische inmenging was tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en zei dat hij zich maandag op de persconferentie in Helsinki verkeerd had uitgedrukt. Hij zei "Ik zie niet in waarom het Rusland zou zijn", over die inmenging, terwijl hij eigenlijk "Ik zie niet in waarom het Rusland niet zou zijn" bedoelde, zo verklaarde hij gisteren.

Licht valt uit

Tijdens de persconferentie waarin hij zijn steun voor de Amerikaanse inlichtingendiensten uitdrukt, viel het licht plots uit. "Ik heb het volste vertrouwen in onze inlichtingendiensten", zei de president net toen het licht uitviel. "Oeps, ze hebben het licht gedoofd. Dat zijn vast de inlichtingendiensten", voegt hij daaraan toe.

Teken van zwakte

Over de verontschuldiging van Trump is Schumer niet te spreken. In zijn reactie op Twitter spreekt hij van een "teken van zwakte". Dat Trump niet in Poetins gezicht durft te zeggen dat hij liegt, zegt de Russische president dat Trump "de moed, de kracht en misschien zelfs de overtuiging niet heeft" en dat hij hem kan "uitbuiten".

If @realDonaldTrump can’t say directly to President Putin that he is wrong & we are right & our intelligence agencies are right, it’s ineffective & worse, another sign of weakness. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 17 juli 2018

Private ontmoeting

De minderheidsleider in de Senaat roept daarom op tot een aantal concrete stappen, waaronder het verstrengen van de sancties tegen Rusland en een einde aan de aanvallen door de Republieken op "het ministerie van Justitie, de FBI en de speciale aanklager" die het onderzoek voert naar Russische inmenging. "Waarschijnlijk het belangrijkste is dat onze Republikeinse collega's ons onmiddellijk moeten steunen bij het vragen van een publieke getuigenis van het nationaal veiligheidsteam dat in Helsinki was", zegt Schumer. "Waar zijn de nota's van de private ontmoeting van de president? Waarmee heeft president Donald Trump ingestemd? Zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en ambassadeur Jon Huntsman achteraf gebrieft?"

Meer vragen dan antwoorden

Ook Nancy Pelosi, de Democratische minderheidsleider van het Huis van Afgevaardigden, haalde op Twitter uit naar Trump. Volgens haar richt hij zware schade aan de Verenigde Staten aan. "Het terugkrabbelen van de president creëert meer vragen dan antwoorden en het Amerikaanse volk verdient het om te weten of de president echt achter het Amerikaanse volk en onze democratie staat."

The President’s walk-back creates more questions than answers, & the American people deserve to know whether the President really stands with the American people & our democracy. — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) 17 juli 2018

