Democraten geven tegengas

In de Verenigde Staten hebben de Democraten president Trump ervan beschuldigd twist te zaaien en de Amerikaanse bevolking te verdelen tijdens zijn eerste jaar als president. Het Democratische parlementslid Joe Kennedy vertolkte het antwoord van de Democraten op de State of the Union van Trump. Hij verwees indirect naar de president als een "pestkop".

"Het zou gemakkelijk zijn om het voorbije jaar af te doen als chaos. Partijdigheid. Politiek. Het is echter veel groter dan dat", zei hij. "Deze administratie heeft het niet alleen gemunt op de wetten die ons beschermen, maar op het idee dat we allemaal bescherming waardig zijn." Tijdens zijn toespraak in een technische school in Fall River, in de staat Massachusetts, stelde Kennedy de Democratische partij voor als een partij iedereen helpt.

"Kiezen voor beide"

"Mijnwerkers of alleenstaande moeders. Landelijke gemeenschappen of stedelijke kernen. De kust of het binnenland. Hier is het antwoord dat de Democraten vanavond bieden: we kiezen voor beide. We vechten voor beide. Want het sterkste, rijkste, grootste land ter wereld zou niemand mogen achterlaten." In zijn eerste jaar als president beval Trump een tijdelijke stop op de toelating van vluchtelingen, probeerde hij bijna alle reizigers uit moslimlanden te blokkeren, vroeg hij geld aan het Congres om een muur op te richten aan de Mexicaanse grens en riep hij op om de meeste migratie via gezinshereniging te beëindigen.

"Bezorgd, kwaad en bang"

"Velen hebben het afgelopen jaar bezorgd, kwaad, bang doorgebracht", zei Kennedy. "We voelen allemaal de breuklijnen van een gebroken land. We horen de stemmen van Amerikanen die zich vergeten en in de steek gelaten voelen." Kennedy, van een van de meest prominente families in de Amerikaanse politiek, omschreef in zijn toespraak het Democratische alternatief voor het beleid van Trump en de Republikeinen. De partij noemt dat alternatief "A Better Deal", in een verwijzing naar de "New Deal" of het sociaaldemocratische programma van president Franklin Roosevelt (1933-1945).

Programmapunten Democraten

Kennedy somde enkele programmapunten van de Democratische partij in de 21ste eeuw op, zoals hogere minimumlonen en gesubsidieerde zorg voor kinderen. "We kiezen voor pensioenen die solvabel zijn, handelsakkoorden die eerlijk zijn, wegen en bruggen die niet wegroesten en degelijk onderwijs dat je je kan veroorloven", zei hij. "We kiezen voor een gezondheidszorg die barmhartigheid biedt, of je nu lijdt aan kanker, depressie of verslaving."

