Democraten geven deel van FBI-memo vrij

De Democraten hebben gisteren een gedeeltelijk bewerkte versie vrijgeven van hun memo waarin de beschuldigingen worden gepareerd van de Republikeinen aan het adres van de FBI in het Rusland-onderzoek. Twee weken geleden blokkeerde president Donald Trump nog de volledige publicatie van de tekst.

Begin deze maand gaf de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden na groen licht van Trump een memo van de Republikeinen vrij waarin zij de FBI en het ministerie van Justitie fouten aanwrijven in het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. De FBI waarschuwde toen voor de vrijgave van de memo omdat daarin "essentiële feitelijke informatie is weggelaten". De Democraten zagen in de opheffing van de geheimhouding een poging om het Rusland-onderzoek te ondermijnen.

Trump houdt het tegen

Daarom wilden de Democraten ook hun geheime memo, een "rechtzetting" van de beschuldigingen van de Republikeinen, vrijgeven. De Inlichtingencommissie stemde drie weken geleden unaniem voor de publicatie van ook dat document, maar Donald Trump hield dat tegen. De memo "bevat talrijke geheime en erg gevoelige passages", luidde de argumentatie.

De Democraten in de Inlichtingencommissie hebben sindsdien met de FBI en het ministerie van Justitie gediscussieerd over bewerkingen aan de memo, om die alsnog vrij te kunnen geven. Volgen hen ruimt het document de Republikeinse "beweringen van wandaden" uit de weg.

Waar gaat de memo over?

De Republikeinse nota - opgesteld door de medewerkers van de voorzitter van de Inlichtingencommissie in het Huis Devin Nunes - beticht de FBI en het ministerie van Justitie er onder meer van dat ze een rechter hebben misleid in een poging om Carter Page - een adviseur buitenlands beleid in het campagneteam van Trump - te mogen bespioneren.

De memo zegt dat het ministerie van Justitie en de FBI om die toestemming te krijgen, zich op informatie hadden gebaseerd die was vergaard door Christopher Steele, een vroegere Britse spion, die een dossier had samengesteld in opdracht van het campagneteam van Hillary Clinton. Dat toonde volgens de Republikeinen duidelijk een anti-Trump partijdigheid aan.

Memo van Democraten

In de gisteren vrijgegeven memo van de Democraten - die tien pagina's telt en werd gemaakt door de staf van Adam Schiff - luidt het echter dat de FBI zijn onderzoek naar banden met Rusland onder leden van de Trump-campagne al had gelanceerd nog voor het bureau het dossier van Steele had gekregen. De nota zegt onder meer ook dat het verzoek van de FBI om Page te mogen bespioneren en drie daaropvolgende verlengingen door vier verschillende rechters werden goedgekeurd die allemaal door Republikeinse rechters werden aangesteld.

De speurders gebruikten enkel sommige elementen uit het dossier om hun aanvragen voor de vernieuwingen te ondersteunen, maar zouden daarbij wel te kennen hebben gegeven dat de informatie komt van een gepolitiseerde bron. De zwaarste beschuldigingen van Steele werden niet gebruikt om een machtiging van de rechtbank te krijgen, wordt ook benadrukt.

