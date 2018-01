Defecte spoorwissel oorzaak ongeval?

De politie onderzoekt of problemen met de spoorwegschakelaar aan de basis kunnen liggen van de ontsporing van de trein nabij Milaan. Daarbij vielen zeker drie doden en een honderdtal gewonden.

De Trenord-trein die deze ochtend rond zeven uur ontspoorde, kwam van Cremona en was op weg naar Milaan. Tussen Treviglio en Pioltello ging het mis.

De autoriteiten hebben de exacte oorzaak van de ontsporing nog niet achterhaald, maar onderzoeken of het ongeluk veroorzaakt werd door een defecte spoorwegschakelaar. De eerste vaststellingen wijzen daarop, omdat enkel de middelste wagons ontspoorden.

Zeker 3 doden

Aan boord zaten honderden passagiers, veel van hen op weg naar hun werk in de economische hoofdstad Milaan. Zeker drie van hen overleefden het ongeval niet. Daarnaast vielen er een tiental zwaargewonden en ongeveer honderd lichtgewonden.

Het laatste dodelijke treinongeval in Italië gebeurde in juli 2016. Toen kwamen 23 mensen om bij een dubbele treinbotsing tussen Corato en Andria, in de buurt van de zuidoostelijke stad Bari.

