Deense schat ontdekt uit 714

In Duitsland vonden een 13-jarige jongen een een amateur-archeoloog een schat. Die bestaat uit zilveren munten en juwelen die dateren van tussen 714 en 983. Dat schrijft The Guardian.

De vinders van de schat dachten eerst dat ze een "waardeloos stuk aluminium" gevonden hadden. Het bleek echter om een eeuwenoude schat te gaan.

De archeologische vondst bestaat uit zilveren juwelen, parels, broches, munten etc. De oudste munt is een Damascus dirham uit 714, de recentste dateer uit 983.

Harry Bluetooth

De schat zou van de Deense koning Harald Gormsson zijn, beter bekend als Harry Bluetooth. Ze werd gevonden bij het Duitse eiland Rügen.

Bluetooth is gekend van het verenigen van Denemarken. Hij keerde ook de oude Noorse godsdienst de rug toe en introduceerde het christendom in het Scandinavische land.

Na een opstand onder leiding van zijn zoon Sven Gabelbart moest hij vluchten naar Pommeren, wat deels in Duitsland ligt.

De blijvende erfenis van Bluetooth is vandaag te vinden in smartphones en laptops. De draadloze Bluetooth-technologie is naar hem genoemd en verwijst naar twee oude runen.