Deense prins Henrik overleden

Prins Henrik, de man van de Deense koningin Margrethe II, is overleden. Hij overleed gisteravond op 83-jarige leeftijd in het paleis Fredensborg, ten noorden van Kopenhagen. Dat deelt het Deense koninklijke paleis mee. Zijn vrouw en hun twee zonen stonden aan zijn zijde.

Prins Henrik, die geboren werd als Fransman, was sinds 1967 getrouwd met Margrethe, vijf jaar voor ze tot koningin werd gekroond. Hij gold als haar grote steun en toeverlaat. Hun liefde voor elkaar bleek telkens weer als ze samen werden gespot, vrolijk als steeds. Het voorbije jaar vierden ze nog hun gouden bruiloft.

Om de onplezierige Deense winter te vermijden, bracht Henrik veel tijd door in Egypte, waar hij in januari een longontsteking opliep. De artsen ontdekten toen ook een goedaardige tumor in zijn linkerlong. Toen zijn toestand begin februari dramatische verslechterde, brak kroonprins Frederik (49) zijn bezoek aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea af, en spoedde hij zich naar huis.

Een paar dagen later werd prins Henrik van het ziekenhuis naar huis gebracht. Hij had beslist zijn laatste levensdagen door te brengen in paleis Fredensborg.

Niet naast vrouw begraven

Prins Henrik veroorzaakte vorig jaar heel wat commotie toen hij expliciet zei niet naast zijn vrouw begraven te willen worden. Hij was altijd gefrustreerd dat hij de titel van koning niet mocht dragen en dus wou hij ook niet in de familietombe begraven worden.