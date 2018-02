Deense prins Henrik ligt op sterven

Prins-gemaal Henrik van Denemarken, echtgenoot van koningin Margrethe, heeft het ziekenhuis verlaten om thuis in familiekring zijn laatste momenten te kunnen beleven. Dat heeft het koninklijk paleis vandaag laten weten. Henrik is 83 jaar en er werd recent een tumor in de longen vastgesteld. Henrik lijdt ook al een tijdje aan dementie.

“Zijne Koninklijke Hoogheid prins Henrik is vandaag van het ziekenhuis naar het kasteel van Fredenborg overgebracht waar hij zijn laatste momenten zal beleven”, klinkt de mededeling. De 83-jarige prins verbleef sinds 28 januari in het Rigshospital in Kopenhagen “waar een tumor in de linkerlong werd onderzocht”. “De tumor bleek goedaardig,” zo stelt het persbericht nog, “maar de prins had wel een longinfectie”.

"Ernstig"

Afgelopen vrijdag had kroonprins Frederik zijn reis naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea onderbroken omdat de gezondheidstoestand van zijn vader drastisch verslechterde. “Zijn gezondheidstoestand blijft ernstig”, stelde het paleis vandaag.

Dementie

In september werd duidelijk dat de prins, die van Franse origine is en geboren werd als Henri de Monpezat, aan dementie lijdt. Welke symptomen hij exact heeft, werd niet bekendgemaakt maar het is wel duidelijk dat zijn geheugen aangetast is.