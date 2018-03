Deadline verstrijkt, maar Russen zeggen niets

Theresa May bereidt een vergadering van de nationale veiligheidsraad voor, nu haar opgelegde deadline aan Rusland verstreken is. De Britse premier had Moskou nog tot middernacht gegeven om uitleg te verschaffen over de gifaanval op een Russische ex-spion in het Verenigd Koninkrijk, maar op voorhand was al duidelijk dat Rusland niet op die vraag ging ingaan.

May sprak eergisteren duidelijke taal in het Britse parlement. Ze gaf de Russen nog tot gisterenavond 24 uur om uitleg te geven over de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter. Zij werden op zondag 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje in het Britse Salisbury nadat ze in aanraking waren gekomen met het extreem dodelijke zenuwgif novitsjok.

Dat gif werd in de jaren zeventig ontwikkeld door de Russen. De Britse premier wou voor middernacht van Moskou horen hoe het komt dat de Russische ex-spion vergiftigd werd met een Russisch zenuwgif.

Sancties op tafel

Rusland had gisteren al laten weten dat het niet ging reageren zolang het geen toegang kreeg tot het onderzoek. Ze hadden om stalen van het gebruikte gif gevraagd, maar die vraag werd “door het VK genegeerd”. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, herhaalde ook dat Rusland “niets met de aanval te maken heeft”.

May dreigt nu met diplomatische en economische sancties. Die zou ze volgens The Guardian voorleggen op de vergadering van de nationale veiligheidsraad.

