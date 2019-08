De slachtoffers van El Paso: “Jordan offerde haar leven op om haar baby te redden”

In El Paso (Texas) zijn eergisteren twintig mensen om het leven gekomen bij een terreurdaad in een winkelcentrum. 27 anderen raakten gewond. De autoriteiten hebben de meeste slachtoffers geïdentificeerd, onder hen Jordan Jamrowski en haar partner Andre Anchondo. Het twee maanden oude zoontje van het koppel overleefde de schietpartij. “Mijn neefje leeft nog omdat Jordan haar leven heeft gegeven”, vertelt de zus van het dodelijke slachtoffer.

Jordan Jamrowski (25)

Jordan werd doodgeschoten toen ze samen met haar zoontje en echtgenoot Andre Anchondo aan het winkelen was in Walmart. Volgens haar zus Leta kon de baby de schietpartij overleven dankzij de heldendaad van zijn moeder. “Uit zijn verwondingen leiden de dokters af dat mijn zus hem heeft proberen te beschermen”, klinkt het. “Toen ze neergeschoten werd, moet ze hem vastgehouden hebben en is ze over hem heen gevallen. Daarom heeft hij enkele botten gebroken. Dus hij leeft nog omdat zij haar leven gegeven heeft.”

Andre Anchondo

“Andre was vroeger verslaafd aan drugs en kwam vaak in contact met het gerecht. Nu had hij echter net zijn leven op het juiste spoor gekregen”, vertelt zijn vriend Koteiba ‘Koti’ Azzam. “Het charisma dat die kerel had... Niet normaal.”

Anchando had met het nodige succes een eigen zaak opgestart in El Paso rond graniet en steen. Het nieuwe huis dat hij mee gebouwd had voor zijn familie was bijna klaar. Het koppel had ook nog twee dochters.

Arturo Benavides (60)

Arturo Benavides was met zijn vrouw inkopen gaan doen toen de hel losbarstte. Zij overleefde de kogelregen, hij niet.

Jacklin Luna beschrijft haar nonkel als iemand met een groot hart en een sterke wil. “Hij is vroeger buschauffeur geweest, daardoor kende iedereen hem. Hij stond altijd klaar om iemand te helpen, sommigen kregen van hem een maaltijd of een dak boven het hoofd. Op zondagochtend zat hij vaak in een stoeltje voor de deur, met zijn hond Milo aan zijn voeten.”

Javier Rodriguez (15)

Zijn tante deelde zijn foto op Facebook, met een smeekbede voor meer informatie. Twee uur later volgde echter al de bevestiging dat Javier Rodriguez overleden was. “Ik wil iedereen bedanken die mee helpen zoeken heeft”, schreef Elvira Rodriguez. “Ik snap het niet. Waarom toch? Ik weet helaas dat ik nooit een antwoord zal krijgen. Ik ben zo verdrietig en boos op dit moment. Rust in vrede, jongen. We houden zielsveel van je.”

Leo Campos en Maribel Hernandez

Het koppel had hun hond naar de trimmer gebracht en ging intussen boodschappen doen. “We wisten dat er iets niet klopte toen we telefoon kregen van die man. Ze waren hun viervoeter niet komen ophalen”, vertelt de broer van Hernandez. “Via de gps van hun wagen ontdekten we dat ze in de Walmart waren.”

“Leo, je was een geweldige vriend met een groot hart. We gaan je missen, broer”, liet een vriend op Facebook weten.

Angelina Englisbee (86)

Een telefoontje om 10.30 uur met een van haar zonen: dat was het laatste teken van leven dat Englisbee gaf. “Ze moest ophangen omdat ze aan de kassa in de Walmart stond”, treurt kleindochter Mia Peake (16). “Mijn moeder en ik kregen het nieuws van haar dood te horen toen we van New Mexico naar El Paso aan het rijden waren. Mama bleef onophoudelijk wenen, ik probeerde me sterk te houden. Pas toen we onze bestemming bereikt hadden, ben ik in tranen uitgebarsten. Het voelt aan als een nachtmerrie, dit is de hel.”

Englisbee had acht kinderen, maar één zoon is helaas vroeg gestorven. Nadat haar echtgenoot omgekomen was door een hartaanval kwam alle verantwoordelijkheid op haar schouders terecht.

“Terreuraanslag op Mexicaanse bevolking”

Met Sara Esther Regalado, Adolfo Cerros Hernández, Jorge Calvillo García, Elsa Mendoza de la Mora, Gloria Irma Márquez, María Eugenia Legarreta Rothe en Ivan Filiberto Manzano zijn ook nog zeven Mexicaanse burgers omgekomen.

“Wij veroordelen deze barbaarse daad”, liet de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard in een videoboodschap op Twitter weten.

Mexico overweegt om een uitleveringsverzoek in te dienen voor de verdachte van de schietpartij. “We beschouwen dit incident als een terreuraanslag op de Mexicaans-Amerikaanse gemeenschap en de Mexicaanse bevolking in de Verenigde Staten”, aldus Ebrard. Mexico bekijkt ook of het klacht kan indienen tegen diegene die het wapen verkocht heeft.

Doodstraf?

De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt de schietpartij in El Paso als een terroristische aanslag en een haatmisdrijf. Er is online een haatmanifest teruggevonden waarin de schutter, de 21-jarige Patrick Crusius, zijn aanslag aankondigde. Crusius riskeert de doodstraf.

El Paso is een Amerikaanse stad die net aan de grens met Mexico ligt. Verschillende Mexicanen steken wekelijks de grens over om in de VS te winkelen of te werken.