De Nederlanders vieren vandaag koningsdag

Het is feest bij onze noorderburen, want het is de verjaardag van koning Willem-Alexander. De Nederlandse koning wordt 52 jaar en naar jaarlijkse traditie komen er dan duizenden mensen op straat om samen te feesten.

In heel Nederland zijn er vieringen en evenementen om de verjaardag van de koning te vieren. Bovendien kleurt het hele land vandaag oranje, want er zijn overal slingers en ballonnen te zien.

Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag samen met koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Ariane en Alexiade tijdens een bezoek aan de stad Amersfoort. Tijdens een wandeling van ruim een kilometer krijgt de koninklijke familie theater, muziek en verhalen voorgeschoteld. De route voert van het ruim 500 jaar oude voormalige klooster Mariënhof aan de Kleine Haag naar het Eemplein, waar na het koninklijke bezoek een feest losbarst met optredens van onder andere Maan en Jan Smit.

Natan

Opvallend op deze Nederlandse feestdag is dat koningin Máxima opnieuw helemaal gekleed werd door Nathan. Ze draagt een zandkleurige linnen broekrok en top met oranje geborduurde bloemen van het Belgische modehuis Natan. Ook de hoed die Máxima draagt, is Belgisch. Hij is van de Belgische ontwerpster Fabienne Delvigne. Ook kroonprinses Amalia draagt een creatie van Natan.