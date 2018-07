De hitte beu? In het zuiden kan je afkoelen

Wie genoeg heeft van al dat zweten en puffen, kan zich misschien op een trip naar het zuiden trakteren. In enkele van de klassieke vakantieoorden onder de zon, zijn de temperaturen nu gevoelig lager dan bij ons. Deze exotische vakantieparadijzen zijn het perfecte toevluchtsoord om de zinderende hitte even te ontvluchten.

Berg je ventilator nog niet op want ook vandaag houdt de broeierige warmte halt in ons land. In de hoofdstad zal het kwik tot dertig graden stijgen en in de Kempen kunnen we plaatselijk zelfs 34 graden halen.

Portugal

Gek genoeg zijn de temperaturen in het absolute zuiden van Europa een pak zachter. In het immer zonnige Portugal blijven de temperaturen op de meeste plekken onder de 25 graden. In de noordelijk gelegen stad Porto wordt het maximaal 23 graden vandaag. In hoofdstad Lissabon liggen de maxima op 24 graden. Zelfs in de Algarve, helemaal onderaan het land, blijven de temperaturen erg aangenaam. In Albufeira, de populairste badstad van het gebied, wordt het niet warmer dan 25 graden.

Marokkaanse westkust

Ook aan de andere kant van de Straat van Gibraltar is het op sommige plekken fijn vertoeven. Vooral de Marokkaanse westkust is aangenaam met maximum 24 graden in zowel Rabat als Casablanca. Waag je echter zeker niet aan een trip naar het Noord-Afrikaanse binnenland want daar is het moordend heet. In Fez en Marrakesh worden temperaturen van respectievelijk 35 en 37 graden verwacht.

Canarische Eilanden

Ook op de Canarische Eilanden blijft de temperatuur dragelijk. Zowel in Tenerife, Gran Canaria als Las Palmas blijven de maxima schommelen rond de 23 à 24 graden. Het zal er de volgende dagen wel erg bewolkt zijn waardoor zonnebaden er waarschijnlijk niet in zal zitten.