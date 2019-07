Dinsdag werd het eerste deel van het grote CNN-debat gehouden in Detroit, Michigan. Tien Democratische kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen gingen er met elkaar in debat. Ook de 77-jarige Bernie Sanders was van de partij en was duidelijk in grote vorm. Op veel momenten liet hij zijn tegenstanders met een mond vol tanden achter, zijn gepassioneerde tirades zijn ondertussen een handelsmerk.