De Efteling gaat fors uitbreiden

De Efteling wil uitbreiden. Het pretpark wil maar liefst acht hectare extra bijbouwen. De bedoeling is om in 2020 een eerste nieuwe attractie te openen op het nieuwe terrein.

De Efteling heeft al langer plannen om uit te breiden. “Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Efteling haar hekken zal gaan verplaatsen”, zegt Fons Jurgens van De Efteling. “Dat is voor ons een historisch moment en een uitdaging. Dat kost meer tijd aan voorbereiding en meer tijd voor de bouw van een attractie. We willen onze gasten idealiter in 2020 een nieuwe attractie op het allereerste deel van het nieuwe terrein presenteren.”

Om welk type attractie het gaat en hoe de nieuwe attractie eruit komt te zien, is nog niet bekend. Vorige zomer opende het pretpark ook al een nieuwe attractie. De Symbolica is de duurste attractie die het Nederlandse pretpark ooit bouwde. Ze werd ter ere van het 65ste jubileum van de Efteling gebouwd.