Al maanden is 'de backstop' het grootste struikelblok in de Brexitonderhandelingen. Maar wat is die backstop precies?

Als het Verenigd Koninkrijk op 29 maart effectief uit de Europese Unie stapt, komt een buitengrens van de EU op het Ierse eiland te liggen. Zo dreigt er een harde grens te ontstaan tussen Ierland, dat lid is van de Europese Unie, en Noord-Ierland, dat tot het Verenigd Koninkrijk behoort. Om te vermijden dat er op die grens douanekantoren moeten komen, zou Noord-Ierland tijdelijk een eigen status krijgen. In het Brexitakkoord heet dat de backstop.

Als de grens op het Ierse eiland voorlopig toch openblijft, dan blijven daar ook de regels van de EU gelden. En de Britten hebben dan zelf niets meer over die regels te zeggen, omdat ze geen lid meer zijn van de Europese Unie. Ze kunnen dus niet zelf bepalen hoelang de backstop duurt. En veel tegenstanders van het akkoord zijn bang dat deze tijdelijke regeling dan decennialang zou aanslepen.