Op dashcambeelden, die door de Amerikaanse politie zijn vrijgegeven, is een grote gasontploffing te zien. Het incident vond in juli plaats, maar de beelden werden nu pas vrijgegeven. Bij de explosie kwam een brandweerman om het leven. Hij was op het moment van de gaslek niet aan het werk, maar ging vrijwillig helpen bij de evacuatie. Elf anderen raakten gewond.