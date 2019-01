Dambreuk in Brazilië: 9 doden en 300 vermisten

De dodentol na de dambreuk van een ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais, is opgelopen tot negen. Dat meldt de brandweer. Driehonderd mensen zijn vermist.

"We hebben negen mensen die zijn overleden. Volgens onze gegevens zijn er ongeveer 300 vermisten", aldus een woordvoerder van de brandweer. Eerder was er sprake van zeven doden en 150 gewonden.

Na de dambreuk aan een ertsmijn heeft een modderlawine de gemeente Brumadinho bereikt. Video's en foto's in lokale media tonen een bruine moddervloed die het woongebied Vila Forteco bereikte. Mensen moesten met helikopters gered worden en proberen zich in veiligheid te brengen.

