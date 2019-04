Daders aanslagen Sri Lanka te zien op bewakingsbeelden

De zelfmoordterroristen die zichzelf opbliezen in een hotel in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, zijn te zien op bewakingsbeelden van het hotel. Op de beelden is te zien hoe de terroristen naar het buffet op de derde verdieping gaan.

Omdat het Pasen was, ging het om een uitgebreide paasbrunch. De zelfmoordterroristen mengen zich tussen de mensen en laten enkele ogenblikken later hun bommen ontploffen.

Volgens lokale media waren er twee broers betrokken bij de aanslagen op de hotels in Colombo. Hun vader zou een welgestelde handelaar zijn uit Colombo. Waarom ze juist geradicaliseerd waren, is niet duidelijk.

Bij verschillende ontploffingen in drie steden in Sri Lanka kwamen in totaal al zeker 359 mensen om het leven. Er vielen ook honderden gewonden.