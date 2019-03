Dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland nu in beschuldiging gesteld van moord

De 28-jarige dader van de aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, waarbij 49 mensen omkwamen, is vandaag voor de rechtbank verschenen. Brenton Tarrant werd in beschuldiging gesteld van moord.

De Australiër, een voormalige fitnessinstructeur en extreemrechtse militant, verscheen geboeid en gekleed in een wit hemd voor de rechter. De zitting, die amper drie minuten duurde, verliep achter gesloten deuren en onder strikte veiligheidsmaatregelen. Tarrant luisterde onbewogen naar de aanklacht tegen hem. Hij vroeg niet om een vrijlating op borgtocht. Hij blijft in de cel tot aan zijn volgende verschijning voor de rechtbank, op 5 april.

Tussen de eerste melding over de terreuraanslagen in twee moskeeën die bij de politie van Christchurch binnenliep en de arrestatie van de vermoedelijke dader zaten welgeteld 36 minuten. Dat heeft de politie van de Nieuw-Zeelandse stad zaterdag zelf meegedeeld.

Twee gewonden van de aanslag verkeren nog in kritieke toestand, onder hen ook een vierjarig kind. In de omgeving van de twee getroffen moskeeën hebben vele mensen intussen bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken.