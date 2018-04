Dader Toronto aangeklaagd voor 10-voudige moord

De bestuurder van de bestelwagen die gisteren inreed op de menigte in Toronto is vandaag formeel aangeklaagd voor een tienvoudige moord. Daarnaast wordt hij ook aangeklaagd voor dertien moordpogingen.

De 25-jarige Alek Minassian hoorde, met geschoren hoofd en in een wit gevangenisplunje, de voorlezing van de aanklacht aan. Volgens journalisten ter plaatse toonde hij weinig emoties. Binnen twee weken moet Minassian opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Gisteren reed Minassian met zijn bestelwagen aan hoge snelheid in op een trottoir in het noorden van Toronto.

Volgens journalisten ter plaatse toonde hij weinig emoties. De rechtbank bracht geen elementen aan die het geweld van Minassian kunnen verklaren. In de aanklacht worden de omgekomen mensen niet geïdentificeerd. Intussen is wel bekend dat twee Zuid-Koreanen en een Canadese die voor de investeringsmaatschappij Invesco werkt bij de doden zijn.

