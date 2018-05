Dader steekpartij Parijs is wellicht Tsjetsjeen

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de mesaanval van afgelopen nacht in Parijs opgeëist. Dat laat SITE Intelligence Group, dat jihadistische propaganda bestudeert, weten. IS zou de vermoedelijke aanslag opgeëist hebben via IS-communicatiekanaal Amaq. Bij de aanval viel zeker één dode en vier gewonden. De dader werd gedood. Het zou gaan om een Tsjetsjeen.

De steekpartij vond plaats in het tweede arrondissement in Parijs, in de buurt van de opera. Een man viel er in totaal vijf mensen aan met een mes. De politie liet weten dat een van de slachtoffers overleden is. Twee anderen raakten ernstig gewond en nog twee andere mensen liepen lichte verwondingen op. De aanvaller zelf is overleden, bevestigt de politie. Volgens verschillende media zou hij door de aanwezige agenten zijn neergeschoten.

Volgens verschillende Franse media is de dader een jonge twintiger van Tsjetsjeense afkomst. De ouders van de man werden in hechtenis geplaatst. Dat heeft persagentschap AFP uit juridische bron vernomen.

(Meer onder de video)

De vermoedelijke aanslag werd opgeëist door IS, die de dader een "soldaat van IS" noemt. Volgens getuigen zou de dader 'Allahu Akbar' geroepen hebben. Dat bevestigt ook de France procureur François Molins. De politie hield ook afgelopen nacht al rekening met terroristische motieven. De zaak werd overgedragen aan de antiterrorismespeurders.

Eerste reactie Macron

De Franse president Emmanuel Macron liet in een eerste reactie al weten dat Frankrijk niet zal buigen voor de vijanden van de vrijheid. Hij schreef op Twitter dat hij aan de slachtoffers en hun familieleden dacht en prees de moed van de politieagenten die de dader neutraliseerden.

“Frankrijk betaalt opnieuw de prijs van het bloed, maar zal niet zwichten voor de vijanden van de vrijheid”, schrijft Macron verder nog op de sociaalnetwerksite.

