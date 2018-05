Dader schietpartij Texas bekent

De zeventienjarige schutter van de schietpartij op een school in Amerikaanse staat Texas, waarbij tien mensen omkwamen, heeft de feiten bekend. Volgens lokale media legde hij daar een verklaring onder ede over af.

De autoriteiten gaven zijn naam vrij: Dimitrios Pagourtzis. Hij was leerling aan de middelbare school in de stad Santa Fe die hij vrijdag had aangevallen.

Ontsnappen

De zeventienjarige zei dat hij tijdens zijn raid in de school enkele medeleerlingen liet ontsnappen, zodat ze zijn verhaal naar buiten konden brengen. De politie zei dat hij niet op leerlingen schoot die hij leuk vond. Naar verluidt werd hij gepest.

Voor zijn arrestatie vond er een vuurgevecht plaats met de politie dat vijftien minuten duurde. Pas dan gaf hij zich over. Aanvankelijk zou het de bedoeling geweest zijn zich van het leven te beroven.

Tien doden

Bij de schietpartij op de Santa Fe High School kwamen tien mensen om: negen leerlingen en een leerkracht. Tien anderen raakten zwaargewond.

