Dader schietpartij Nashville opgepakt

De politie van de Amerikaanse staat Tennessee heeft Travis Reinking gearresteerd. Dat is meegedeeld op Twitter door de politie zelf, zonder meer details te geven. De man was voortvluchtig sinds hij gistermorgen in een wafelhuis in de omgeving van Nashville vier mensen zou hebben doodgeschoten.

De politie stelde gisteren al een formele aanklacht op tegen de man, die halfnaakt voor het restaurant twee mensen doodschoot vooraleer hij het wafelhuis binnenstapte en nog eens twee mensen neerschoot en twee anderen verwondde. Reinking slaagde erin tijdens een klopjacht, die nog gistervoormiddag begon met de hulp van speurhonden en een helikopter, tot vandaag uit handen van de politie te blijven.

Volgens de politie ging hij na de schietpartij eerst naar zijn appartement, waar hij een broek aandeed en waarschijnlijk twee wapens pakte. Tijdens een huiszoeking troffen ze namelijk twee wapens die hij geregistreerd had niet aan. "We denken dat hij dan weer te voet gevlucht is uit de onmiddellijke omgeving", zei politiewoordvoerder Don Aaron gisteren.

Bekijk ook: