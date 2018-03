Dader plande aanslag op kazerne

De procureur van Parijs, François Molins, heeft tijdens een persmoment verklaard dat Redouane Laksim, de aanslagpleger die vanmiddag drie doden veroorzaakte door een carjacking en een gijzeling in een supermarkt, eerst naar een legerkazerne reed om daar toe te slaan. Iemand uit zijn naaste omgeving werd opgepakt op verdenking van medeplichtigheid.

Molins begon met zijn lof uit te spreken voor de luitenant-kolonel die de plaats van verschillende gijzelaars innam. De man raakte zelf ernstig gewond nadat hij verschillende keren werd beschoten door de aanslagpleger.

Legerkazerne

Uit het onderzoek blijkt dat Laksim eigenlijk een aanslag wilde plegen op een legerkazerne. "Hij ging naar de kazerne Laperrine in Carcassonne en wachtte er enkele minuten op militairen. Daarna maakte hij rechtsomkeer en reed naar een kazerne van de CRS. Vier agenten die net kwamen aangelopen, werden onder vuur genomen. Twee onder hen raakten gewond, waaronder één ernstig", zei Molins.

Naaste opgepakt

Intussen werd ook een naaste van Laksim opgepakt onder verdenking van medeplichtigheid. "Het gaat om iemand uit zijn nabije omgeving, waarmee hij zijn leven deelde", zei Molins daarover.

Laksim werd in 2011 veroordeeld voor verboden wapendracht tot één maand met uitstel. In 2015 kreeg hij één maand effectief voor drugsfeiten, een straf die hij ook uitzat. De man was gekend voor salafisctisch gedachtengoed maar er waren geen tekenen dat hij tot de daad zou overgaan, besloot Molins.