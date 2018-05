Dader Parijs was gekend bij inlichtingendiensten

De man die gisteravond vijf mensen neerstak in Parijs, is vermoedelijk een Tsjetsjeen die al gekend was bij de Franse inlichtingendiensten. Dat schrijven verschillende Franse media. Volgens ooggetuigen zou de man 'Allahu Akbar' geroepen hebben. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag ook al opgeëist. Dat laat SITE Intelligence Group, dat jihadistische propaganda bestudeert, weten. Bij de aanslag viel zeker één dode en vier gewonden.

De steekpartij vond plaats in het tweede arrondissement in Parijs, in de buurt van de opera. Een man viel er in totaal vijf mensen aan met een mes. De politie liet weten dat een van de slachtoffers overleden is. Twee anderen raakten ernstig gewond en nog twee andere mensen liepen lichte verwondingen op. De aanvaller zelf is overleden, bevestigt de politie. Hij werd door de aanwezige agenten zijn neergeschoten.

Volgens verschillende Franse media is de dader een jonge twintiger van Tsjetsjeense afkomst. De ouders van de man werden in hechtenis geplaatst. Dat heeft persagentschap AFP uit juridische bron vernomen. De dader was al bekend bij de Franse inlichtingendiensten en had een fiche 'S', wat wil zeggen dat hij een dreiging voor de nationale veiligheid was.

(Meer onder de video)

Linken met IS?

De aanslag werd opgeëist door IS, die de dader een "soldaat van IS" noemt. Volgens getuigen zou de dader 'Allahu Akbar' geroepen hebben. Dat bevestigt ook de France procureur François Molins. De politie hield ook afgelopen nacht al rekening met terroristische motieven. De zaak werd overgedragen aan de antiterrorismespeurders.

"De dader had inderdaad een 'fiche S', maar hij had geen strafblad", vertelt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens. "Hij werd opgevolgd door de politie omdat er tekenen waren van lichte radicalisering. Hij zou ook contact gehad hebben met iemand wiens partner verbleef in Syrië."

Buiten levensgevaar

De man stak gisteravond vijf personen neer vlakbij de Opera. "Drie gewonden zijn vrienden", zegt Katrien Saelens. "Het gaat om Chinese toeristen. Een vrouw van 34 is geopereerd aan haar rug en is buiten levensgevaar. De twee andere Chinezen zijn lichtgewond. Het vierde slachtoffer is een vrouw van 54, ook zij is intussen buiten levensgevaar, maar heeft wel verwondingen aan het gezicht.

Eerste reactie Macron

De Franse president Emmanuel Macron liet in een eerste reactie al weten dat Frankrijk niet zal buigen voor de vijanden van de vrijheid. Hij schreef op Twitter dat hij aan de slachtoffers en hun familieleden dacht en prees de moed van de politieagenten die de dader neutraliseerden.

“Frankrijk betaalt opnieuw de prijs van het bloed, maar zal niet zwichten voor de vijanden van de vrijheid”, schrijft Macron verder nog op de sociaalnetwerksite.

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 mei 2018

Meer over de mesaanval: