Dader krijgt zelf steun na moord op jogster

De 22-jarige Chanel Lewis geeuwde dinsdag toen het verdict viel van zijn levenslange gevangenisstraf. Lewis was eerder deze maand schuldig bevonden aan het verkrachten en vermoorden van de dertigjarige Karina Vetrano, die in augustus 2016 gaan joggen was in New York. Toen Lewis weggevoerd werd, riepen mensen in de rechtszaal hun steun uit, niet voor het slachtoffer, maar voor de dader: “Gerechtigheid voor Chanel”.

De moordzaak sleept al drie jaar aan. Op 2 augustus 2016 ging Karina Vetrano (30) rond 17 uur joggen in een park bij haar woonst in het New Yorkse stadsdeel Queens. Ze zou nooit meer thuiskomen. Haar vader Phillip was die keer niet meegegaan omdat hij last had van zijn rug. Het was hij die Karina’s lichaam vond in het struikgewas van het Spring Creek Park in Howard Beach. Zijn dochter bleek bont en blauw te zijn geslagen, verkracht en gewurgd.

Uit het onderzoek kwam een DNA-match van Chanel Lewis uit Brooklyn naar voren met sporen op Vetrano’s hals en gsm, en een mengeling ook onder haar nagels. Lewis bleek verder zijn hand te hebben verwond, wat volgens een arts het gevolg kon zijn van het toedelen van slagen aan iemand.

Lewis bekende ook dat hij Vetrano had gewurgd, maar ontkende de verkrachting. Hij was naar eigen zeggen woedend op een buur die te luid muziek speelde en ging helemaal door het lint. “Van het een kwam het ander, haar afslaan en zo”, zei hij. Maar later beweerde Lewis dat het om een “gedwongen bekentenis” ging. Na zijn veroordeling hield hij zijn onschuld vol: “Ik vind het verlies erg voor de familie, maar ik heb het niet gedaan”.

Maar rechter Michael Aloise geloofde wel stellig in de schuld van Lewis en stuurde hem levenslang naar de cel, zonder kans op vervroegde vrijlating. De veroordeelde geeuwde toen de uitspraak werd voorgelezen. Daarna keek hij verbaasd om zich heen, toen enkele aanwezigen in de rechtbank plots “gerechtigheid voor Chanel” scandeerden. Twee van hen, Kevin McCall en Chris Banks, werden even later aangehouden omdat ze het verkeer tegenhielden uit protest tegen het verdict. McCall zei dat de zwarte Lewis was “gelyncht” in een vonnis van een “racistische” rechter. Ook de openbare aanklager werd uitgejouwd toen hij de rechtszaal verliet: “Schaam u”.

De verdediging van Lewis heeft al laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Ze had tijdens het proces al onder meer gepleit dat het DNA-bewijs niet op correcte wijze was bekomen. Lewis’ advocaten vinden dat het vonnis werd ingegeven door de drang om absoluut iemand te veroordelen voor de moord op Karina Vetrano. Tijdens het eerste proces van Chanel Lewis in november kwam de jury er niet uit, wat tot een nieuw proces leidde.