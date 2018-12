Dader aanslag Straatsburg is doodgeschoten

De politie heeft Chérif Chekatt, de veronderstelde dader van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg, in de wijk Neudorf gedood, zo vernam het Franse persbureau AFP uit een bron dichtbij het dossier en zo hebben politiebronnen aan het Duitse persbureau DPA bevestigd.

De 29-jarige man is, volgens nieuwszender BFMTV even na 21.00 uur, gedood in de rue de Lazaret waar een zeer omvangrijke politiemacht was ontplooid. Hij had het vuur geopend op politiemensen die dit hebben beantwoord.Bij de politie en onder de bevolking is niemand gewond geraakt.

Volgens France Info had de man een toevlucht gezocht in een opslagplaats aan de Plaine des bouchers, in de wijk Meinau in de hoofdstad van de Elzas.

"Een grote opluchting", zei volgens het Britse ITV News de burgemeester van Straatsburg nadat de dood van de vermoedelijke dader bekend raakte.

Bij de aanslag zijn drie mensen omgekomen. Drie gewonden hebben donderdag het ziekenhuis kunnen verlaten, drie anderen vechten nog voor hun leven, zo citeerde BFMTV minister van

De bewindsman zou binnen het half uur een update geven over de operatie die tot de uitschakeling van de verdachte leidde.