Daarom zoveel heisa rond immigratiebeleid Trump: Greet De Keyser legt uit

Het geluidsfragment van huilende kinderen die smeken om hun ouders aan de grens met Mexico doet heel wat vragen rijzen over het immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn ‘zero tolerance’-beleid zorgt ervoor dat meer dan 2.000 kinderen gescheiden zijn van hun ouders. Wat houdt dat beleid precies in en wat zijn de gevolgen? VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser geeft het antwoord op vijf vragen.

1. Wat houdt het ‘zero tolerance’-beleid in?

President Trump voert sinds begin april een ‘zero tolerance’-beleid op vlak van immigratie. Dat betekent dat alle illegalen die over de grens komen, worden opgepakt. Ze moeten bovendien ook voor de rechter verschijnen. Die regel is een afschrikmiddel. Door het ‘zero tolerance’-beleid leven 2.342 kinderen gescheiden van hun ouders.

2. Vanwaar komt de ophef zo ineens?

Omdat de regel pas sinds april geldt, begint men nu pas de gevolgen te merken. Elke dag worden er mensen opgepakt aan de grensovergangen, wat betekent dat ouders en hun kinderen dagelijks gescheiden worden van elkaar. Ook van mensenrechtenadvocaten komt er veel kritiek.

3. Waarom is Melania het oneens met haar man?

Melania is zelf ook moeder en vindt het niet kunnen dat ouder en kind zomaar van elkaar gescheiden worden. Melania’s mening strookt niet met die van haar echtgenoot en dat laat ze merken. Ze geeft toe dat Trump (of zijn beleid) niet altijd onschuldig is.

4. Hoe reageren Trumps partijgenoten en de rest van de wereld?

Lang niet alle partijgenoten zijn het eens met Trump. Vandaag gaat de president naar het Huis van Afgevaardigden om uitleg te geven over twee nieuwe wetsvoorstellen rond het immigratiebeleid. Geen van die wetsvoorstellen haalt genoeg stemmen om een meerderheid te bereiken. In de rest van de wereld zijn er nog geen officiële reacties geuit.

5. Wat zijn de gevolgen voor Trump?

Hoewel zeventig procent van alle Amerikanen het niet eens is met het beleid dat Trump voert, staat de helft van de Republikeinse kiezers wel achter de president. Die groep blijft achter de uiterst strenge politiek staan om de grenzen veilig te houden.